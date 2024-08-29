Эстония планирует зарабатывать на тюрьмах

Содержание иностранных заключенных в своих тюрьмах может принести Эстонии 30 млн евро в год.

Об этом сообщает ERR.

Привлечение иностранных заключенных в полупустые тюрьмы принесет Эстонии не менее 30 млн евро дохода в год.

Сообщается, что Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности и поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пуста. В Эстонии работает три новые тюрьмы на 3000 заключенных и есть еще старая тюрьма в Таллинне, которая не функционирует.

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Минюст подал в кабинет министров предложения, как оптимизировать тюремное хозяйство и сократить расходы на содержание тюрем.

Министерство предлагает три варианта: продажа тюрем, консервация и сдача в аренду. Продажа уже признали невыгодной, потому что тюрьмы трудно продать и придется увольнять персонал. Консервация будет стоить 10 млн евро расходов в год.

"Сдавая тюремные места в аренду, мы добились бы того, что обеспечили бы работой с вполне нормальной зарплатой значительно больше людей. Мы могли бы решить ряд вопросов, связанных с дефицитом бюджета", – сказала министр юстиции и цифровых технологий Лийса-Ли Пакоста.

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По словам министра, Эстония также хочет сохранить тюрьмы на случай возможного военного конфликта с Россией, чтобы удерживать в них военнопленных. "Взятие военнопленных может означать, что нам есть кого обменять на эстонских людей", – сказала Пакоста.

Экономическая правда.