Госстат назвал самые прибыльные и самые убыточные отрасли в 2024 году

Наибольший рост прибыли зафиксирован Госстатом в сельском хозяйстве, убытков - в секторе развлечений.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Наибольший рост прибыли до налогообложения в первом полугодии (к январю-июню 2023 года) зафиксирован в сельском, рыбном и лесном хозяйстве - 502%, образовании - 498%, профессиональной, научной и технической деятельности - 369%, строительстве - 103%.

Наибольший рост убытков зафиксирован в искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе - 951%, временном размещении и организации питания - 179%, информации и телекоммуникации - 89%.

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Прибыль украинских крупных и средних предприятий выросла на 49,7% в первой половине 2024 года по сравнению с январем-июнем прошлого года до 619,6 млрд грн.

Убытки предприятий выросли на 10,6% в годовом выражении до 128,4 млрд. грн. за отчетный период.

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий был положительным и составил 491,2 млрд грн (за январь-июнь 2023 года также положительный - 298 млрд грн).

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Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2024 года составила 25,7% (за январь-июнь 2023 года - 25,5%).

Экономическая правда.