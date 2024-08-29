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Коломойский останется под стражей как минимум до конца октября - СМИ

Четверг, 29 августа 2024, 16:52 - Артур Крыжный

Игорь Коломойский будет оставаться под стражей как минимум до 25 октября, хотя в одном из дел ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог 1,8 миллиарда грн.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала Шевченковского суда.

Прокурор Сергей Деминчук пояснил, что Коломойскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере, который просил старший детектив Бюро экономической безопасности Украины.

Срок действия меры пресечения истекает 2 сентября 2024 года, и адвокат бизнесмена просил после этого выпустить Коломойского.

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"Однако, насколько мне известно, есть другое постановление следственного судьи Печерского районного суда, по которому Игорю Валерьевичу продлен срок действия содержания его под стражей в рамках другого уголовного производства. Поэтому он в дальнейшем будет держаться под стражей", - добавил прокурор Деминчук.

Адвокат Вячеслав Криглевич заявил в комментарии "Суспільному", что по требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины Коломойского должны были освободить из-под стражи, однако Шевченковский суд не может освободить его, потому что есть другое производство. По нему Коломойского будут удерживать как минимум до 25 октября.

Напомним:

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Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского.

Экономическая правда.

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