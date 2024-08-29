Компенсации, кредиты: в Минагрополитики рассказали, какие изменения ожидают агропроизводителей

В Украине разрабатывается ряд законодательных изменений для поддержки агропроизводителей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с украинскими агропроизводителями.

В частности, речь идет о компенсации расходов за использование сельскохозяйственных земель для сооружения фортификационных укреплений.

По словам Тараса Высоцкого, Минагрополитики предлагает ежегодную выплату 12% нормативно-денежной оценки за пользование этими землями. Это будет компенсировать арендную плату.

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По завершению военного положения земли под фортификации или выкупить для общественных нужд, или привести в состояние для ведения сельскохозяйственных работ. Программу планируется запустить в следующем году.

Также рассматривается возможность замораживания кредитов агропроизводителям с временно оккупированных территорий, которые продолжают работать на подконтрольной территории.

По поддержке аграриев на подконтрольной территории, то среди основных программ: "Доступные кредиты 5-7-9".

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Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по животноводству и переработке - до 150 млн грн, также компенсация до 50% стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем.

"Размер помощи составляет не более 26 500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий, на которых осуществляется гидротехническая мелиорация. Заявку можно подать через Государственный аграрный реестр до 31 октября", - отметили в министерстве.

Напомним:

Сейчас для сельхозпроизводителей с прифронтовых территорий действуют следующие программы:

30% скидка от "Укрзализныци" на перевозку экспортной сельхозпродукции со станций, которые находятся в зоне активных или возможных боевых действий;

гранты на развитие садов и теплиц - до 10 миллионов гривен или до 7 миллионов гривен соответственно. Уже согласовано более 200 заявок для предпринимателей с прифронтовых территорий;

налоговые льготы для аграриев с территорий активных боевых действий, где работают реестры. Аграрии автоматически освобождаются от уплаты налогов на сельскохозяйственные земли. Подготовлены законодательные изменения для продолжения этой льготы;

Правительство приняло решение о старте программы помощи на один гектар для всех аграриев, работающих в зоне возможных или активных боевых действий, где действуют реестры, независимо от размера их участков. В частности, 2 тыс гривен на один гектар для тех, кто работает в зоне активных боевых действий, 1 тысяча гривен - возможных боевых действий.

Экономическая правда