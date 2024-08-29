Фонд гарантирования вкладов выставит на торги пул активов банка "Конкорд"

3 сентября 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже пула активов банка "Конкорд".

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов.

В состав лота вошли права требования по кредитам, выданным физическим лицам, и дебиторская задолженность физических лиц (всего 4172 договора).

Все кредиты, включенные в состав пула, беззалоговые, кроме одного, в обеспечение исполнения обязательств по которому передано медицинское оборудование и мебель.

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Около 35% выставленного на торги портфеля (по сумме задолженности) имеют просрочку платежа до 1 года. По остальным кредитам просрочка платежа составляет более года.

100% портфеля - кредиты и дебиторская задолженность в национальной валюте.

Начальная цена лота - 66,7 млн грн.

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Как говорится в сообщении, средства, полученные от продажи активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов банка "Конкорд".

Напомним:

Впервые на аукцион выставлялся актив АО "АКБ „Конкорд", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлено коммерческую недвижимость, земельные участки, транспорт (тракторы и комбайн зерноуборочный) и основные средства.