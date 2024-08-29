"Укрэнерго" накопило гигантский запас энергооборудования - Кудрицкий
НЕК "Укрэнерго" накопило гигантские запасы энергооборудования: ежемесячно в Украину приезжает гораздо больше трансформаторов, чем возможно потерять от атак РФ.
Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий в интервью BBC, записанное до массированной атаки РФ 26 августа.
"Мы накопили гигантский запас оборудования с помощью западных доноров. И сегодня к нам приезжает ежемесячно гораздо больше трансформаторов, чем мы теоретически можем потерять от атак", - сообщил он.
По его словам также есть инженерная защита на объектах "Укрэнерго".
"Это единственные объекты критической инфраструктуры, где есть такая защита, которая выдерживает прямое попадание, например, шахедов", - продолжил глава энергокомпании.
Напомним:
"Укрэнерго" считает пессимистическим сценарий возможной катастрофы, связанной с отсутствием электроэнергии зимой, но легкой зима не будет.
Экономическая правда.