В России резко ускорилась продуктовая инфляция
В августе 2024 года рост цен на еду в РФ значительно ускорился.
Об этом сообщает The Moscow Times, со ссылкой на данные Росстата.
В России ускорилась продуктовая инфляция. На конец июля годовой рост цен на хлеб и молоко установил рекорд с января и февраля 2023 года - 11,2% и 10,7%, соответственно. С начала августа их стоимость выросла еще на 1,2% и 1,3%.
За последнюю неделю (20-26 августа) на 0,5-1% подорожали сливочное и подсолнечное масло, молоко, колбасы, свинина, черный хлеб.
Рост цен на еду идет широким фронтом, дорожает свинина, молочные продукты, масло, хлеб.
"Явных признаков замедления инфляции мы не видим, а потому не исключали бы возможности дальнейшего повышения ставки на заседании ЦБ 13 сентября", - отмечают аналитики.
Экономическая правда.