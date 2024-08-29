В России резко ускорилась продуктовая инфляция

В августе 2024 года рост цен на еду в РФ значительно ускорился.

Об этом сообщает The Moscow Times, со ссылкой на данные Росстата.

В России ускорилась продуктовая инфляция. На конец июля годовой рост цен на хлеб и молоко установил рекорд с января и февраля 2023 года - 11,2% и 10,7%, соответственно. С начала августа их стоимость выросла еще на 1,2% и 1,3%.

За последнюю неделю (20-26 августа) на 0,5-1% подорожали сливочное и подсолнечное масло, молоко, колбасы, свинина, черный хлеб.

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Рост цен на еду идет широким фронтом, дорожает свинина, молочные продукты, масло, хлеб.

"Явных признаков замедления инфляции мы не видим, а потому не исключали бы возможности дальнейшего повышения ставки на заседании ЦБ 13 сентября", - отмечают аналитики.

Экономическая правда.

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