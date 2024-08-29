В "Укрэнерго" дали прогноз на зиму: легкой прогулки точно не будет

"Укрэнерго" считает пессимистичным сценарий возможной катастрофы, связанной с отсутствием электроэнергии зимой, но легкой зима не будет.

Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий в интервью BBC, записанное до массированной атаки РФ 26 августа.

"У нас огромный опыт, его нет ни у кого больше. Поэтому катастрофы, я уверен, мы не допустим. Мы гораздо лучше готовы к зиме 2024-2025 годов с точки зрения транспортной сети "Укрэнерго", чем в 2022-2023 годах", - сказал он.

В то же время Кудрицкий добавил, что зима не пройдет без сложностей.

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"Могут быть сложности. Об этом надо тоже честно говорить. Легкой прогулки следующей зимой точно не будет", - заявил он.

Также, глава "Укрэнерго" отметил, что все 9 ГВт, которые были потеряны от ракетных атак РФ, восстановить полностью до зимы невозможно.

"То есть мы будем все равно оперировать определенным сниженным объемом генерации, по сравнению с ситуацией, например, февраля 2024 года", - добавил глава энергокомпании.

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Напомним:

Украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму.

Экономическая правда.