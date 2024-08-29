НБУ запретил бизнесу получать наличные переводы от физлиц без открытия счета

Национальный банк Украины обновил порядок ведения кассовых операций в национальной валюте, запретив бизнесу получать переводы в наличных от физлиц без открытия счета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Поставщики платежных услуг обязаны в обязательном порядке зачислять средства по операциям по переводу наличных без открытия счета на счета субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Средства, отправленные с помощью такого перевода, сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет хозсубъекта, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными, пояснил регулятор.

Реклама:

В то же время для граждан никаких изменений не произошло, подчеркнул НБУ. Физлица могут рассчитываться с предпринимателями за предоставленные услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности при переводе средств без открытия счета.

Эти нормы вступили в силу 29 августа.

Экономическая правда.

Реклама: