"Нафтогаз" объяснил, почему начал покупку газа из ЕС, хотя не планировал импорт

"Нафтогаз" начал закупку газа в ЕС для создания резервов, используя кредитные средства, хотя ранее заявлял об отсутствии планов на импорт. В компании объяснили ЭП, что это не является импортом.

О закупке европейского газа сообщил бывший руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Несмотря на все предыдущие заявления о том, что "Нафтогаз" не планирует импортировать газ в этом году, по моим данным "Нафтогаз" таки начал закупку газа в ЕС для поставок в Украину", - сообщил он.

По мнению Макогона, из-за несвоевременного начала импорта компания якобы может переплатить за газ более 2 млрд грн.

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В то же время в комментарии ЭП "Нафтогаз" пояснил, что группа получила доступ к кредитным средствам ЕБРР в 200 миллионов евро, которые банк выделил для формирования резервного запаса газа. И компания начала процедуру закупки ресурса.

"Стоит отметить, что речь идет не об импорте газа, а о закупке за средства Банка объема голубого топлива, который будет храниться в режиме "таможенный склад" и будет использоваться исключительно при условии возникновения чрезвычайных ситуаций и только для нужд бизнеса", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечаем, что цена за кубометр этого газа является коммерческой тайной и она отличается от показателей TTF.

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"Группа Нафтогаз не импортирует газ. И в этом году, как и в течение всего грядущего отопительного сезона, не намерена его импортировать, поскольку при плановом развитии событий газа собственной добычи вполне хватит для обеспечения потребностей украинского населения", - добавили в пресс-службе.

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Экономическая правда.