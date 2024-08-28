В Крыму массово отключают воду - СМИ
Среда, 28 августа 2024, 16:44 -
Во временно оккупированном Крыму осуществляются массовые отключения водоснабжения.
Об этом сообщает агентство QIRIM.News со ссылкой на предприятия захватчиков "Вода Крыма".
Отмечается, что из-за аварии на водопроводе в районе села Прибрежное без воды осталась Евпатория.
Также из-за ремонтных работ ограничена подача воды в Симферополе, поселке Мирное и Солнечногорское, а также в Алуште, Джанкое, Керчи, Армянске, поселке Привольное и в Феодосии.
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Напомним:
Город Керчь и Армянск на Крымском полуострове частично остались без электроэнергии в результате аварии, которая произошла 25 августа, кроме этого, аварийные отключения вводили в Симферополе.
Экономическая правда.
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