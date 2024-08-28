В Крыму массово отключают воду - СМИ

Во временно оккупированном Крыму осуществляются массовые отключения водоснабжения.

Об этом сообщает агентство QIRIM.News со ссылкой на предприятия захватчиков "Вода Крыма".

Отмечается, что из-за аварии на водопроводе в районе села Прибрежное без воды осталась Евпатория.

Также из-за ремонтных работ ограничена подача воды в Симферополе, поселке Мирное и Солнечногорское, а также в Алуште, Джанкое, Керчи, Армянске, поселке Привольное и в Феодосии.

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Напомним:

Город Керчь и Армянск на Крымском полуострове частично остались без электроэнергии в результате аварии, которая произошла 25 августа, кроме этого, аварийные отключения вводили в Симферополе.

Экономическая правда.

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