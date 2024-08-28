Аграриям насчитали более 60 миллионов компенсации за приобретенную технику украинского производства

В августе сельхозпроизводителям начислили компенсации за приобретенную в июле сельхозтехнику и оборудование украинского производства на 61,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс служба Минэкономики.

В течение августа аграриям компенсировали расходы на приобретение техники и оборудования отечественного производства на 61,6 млн грн.

За четыре месяца аграриям начислена компенсация:

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за апрель - 220 тыс. грн;

за май - 18,6 млн грн;

за июнь - 72,2 млн грн;

за июль - 61,6 млн грн.

"За четыре месяца действия этой программы аграриям начислили 152,6 млн грн компенсации за приобретенную сельхозтехнику и оборудование украинского производства. Программа, кроме поддержки аграриев, является также инструментом для развития украинского машиностроения, ведь стимулирует увеличение количества отечественных производителей с/х техники.", - отметила Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Она также добавила, что компенсация 25% стоимости украинской сельхозтехники - важная составляющая политики "Сделано в Украине", нацеленная на поддержку производства, поэтому на 2024 год в бюджете заложили на эту программу 1 млрд.

Наибольшее количество заявок на компенсацию за приобретенную с/х технику и оборудование подали в таких областях: Полтавской - 69, Кировоградской - 63, Николаевской - 54, Черкасской, Днепропетровской, Одесской - по 42, Сумской - 39, Тернопольской - 38.

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Всего за все время действия программы сельхозпредприятия приобрели 859 единиц техники и оборудования украинского производства на сумму 913,6 млн грн.

Экономическая правда.