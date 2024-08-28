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В Покровске с понедельника закрываются отделения банков - глава ОВА

Среда, 28 августа 2024, 15:56 - Артур Крыжный

В городе Покровск Донецкой области с понедельника перестанут работать банковские отделения.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"До конца недели в Покровске еще будут работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы", - заявил он.

По его данным, в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.

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"Все они должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", - считает глава ОГА.

Напомним:

Председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин распорядился усилить комендантский час в Покровской громаде и в самом городе Покровске.

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Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк 19 августа отметил, что, учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию.

Экономическая правда.

война банки
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