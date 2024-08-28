Из-за боевых действий без света остаются потребители в пяти областях

Из-за боевых действий по состоянию на утро 28 августа в Украине остаются без света потребители в пяти областях.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

В частности, в результате боевых действий остаются без света 115,4 тыс. потребителей в Донецкой области, 3,7 тыс. - в Запорожской области, 8,5 тыс. - в Сумской области, 38,6 тыс. - в Харьковской области, 1,9 тыс. - в Черниговской области.

В Херсоне обесточены 3,2 тыс. потребителей, в области - более 25 тыс.

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В течение суток энергетики запитали 3,9 тыс. потребителей в Донецкой области, 1,2 тыс. - в Запорожской области, 2,2 тыс. - в Сумской области, более 2 тыс. - в Харьковской области.

Из-за технологических нарушений обесточены 4,3 тыс. потребителей в Киевской области и более 2 тыс. - на Черниговщине.

Экономическая правда.

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