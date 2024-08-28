Баффет продал акций американского банка на почти миллиард долларов

Инвестор-миллиардер Баффет продал акции Bank of America на 982 млн долл во время последней продажи.

Об этом сообщает Reuters.

Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета продал еще несколько акций Bank of America за последние несколько дней, выручив 981,9 млн долл, поскольку конгломерат продолжает сокращать свою долю во втором по величине американском кредиторе.

Отмечается, что с середины июля Berkshire избавился от акций Bank of America на сумму около 5,4 млрд долл в результате ряда продаж.

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Конгломерат продал около 24,7 млн акций кредитора в период с 23 по 27 августа, согласно поданному во вторник заявлению в регуляторные органы.

В сообщении добавляют, что Баффет, один из самых уважаемых инвесторов в мире, начал инвестировать в Bank of America в 2011 году, когда Berkshire приобрел привилегированные акции на сумму 5 млрд долл.

Напомним:

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Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продал акции Bank of America, увеличив продажи до более чем 3 млрд долл в этом месяце.