Госдолг Украины в июле вырос на 200 миллиардов: почти как за весь II квартал

В течение июля сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 206,16 млрд грн, что приблизилось к показателю за весь второй квартал - 243,7 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что на 31 июля 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6 374,09 млрд грн, или 155,36 млрд долл. США.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 4 633,08 млрд грн (72,69% общей суммы), или 112,92 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1 741,01 млрд грн (27,31%), или 42,43 млрд долл. США.

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В министерстве также привели данные по объемам государственного долга Украины. Он составил 6 050,06 млрд грн, или 147,46 млрд долл. США.

В то же время в июне сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась лишь на 52,71 млрд грн.

За второй квартал (апрель, май, июнь) общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился на 243,7 млрд грн

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Напомним:

По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6,16 трлн грн, или $152,2 млрд.

Экономическая правда.