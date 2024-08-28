ЕС уже предоставил украинцам 40 миллионов энерголамп: страна сэкономит 1 ГВт электроэнергии

Украинцы получили 40 млн энергоэффективных ламп от ЕС в отделениях "Укрпочты" по программе "Несем свет вместе".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"За время действия программы в Украине стало на 40 млн меньше ламп накаливания, что по нашим подсчетам позволит сэкономить до 1 ГВт электроэнергии", - отметила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

В целом программой воспользовались более 8 миллионов украинцев. Самыми активными регионами стали:

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Киевская область - заменено 4,2 млн ламп;

Львовская область - заменено 3,2 млн ламп;

Днепропетровская область - заменено 3,1 млн ламп;

Харьковщина - заменено 2,3 млн ламп.

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Напомним:

"Укрпочта" продолжила программу обмена ламп накаливания, внедренную в конце января прошлого года. Сейчас в отделениях почтового оператора для обмена доступно около 7 млн LED-ламп.

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Экономическая правда.