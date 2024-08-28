Страхование военных рисков может стать обязательным

Совет по финансовой стабильности поддержал законопроект о создании в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ и Минфина.

Поддержанный законопроект о создании полнофункциональной системы страхования военных рисков передадут в Верховную Раду после широкого обсуждения, в частности, с представителями бизнес-сообщества.

Сообщается, что проект предусматривает введение обязательного страхования определенных объектов и добровольного страхования тех, которые не подлежат обязательному.

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Стандартизированные продукты будет разрабатывать государственное агентство по страхованию военных рисков, находящееся в подчинении Кабмина через Министерство экономики. Государственное регулирование и надзор за деятельностью агентства будет осуществлять Нацбанк.

Страхование военных рисков - один из 13 шагов по усилению и углублению рынков финансов и капитала, предусмотренный меморандумом с МВФ.

Экономическая правда.

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