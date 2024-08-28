Минфин существенно снизил ожидания поступлений от правительственного пакета увеличения налогов

Министерство финансов снизило ожидания поступлений от законопроекта №11416-д о повышении налогов со 125 млрд. грн. до 57,5 млрд. грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Данило Гетманцев.

Согласно документу, который он обнародовал, на 2025 год ожидания поступлений в результате принятия законопроекта также снизились: с 350 млрд. грн. до 136,2 млрд. грн.

Как указано в документе

Реклама:

от повышения военного сбора 2024 планируют привлечь 27,3 млрд грн (107,7 млрд грн 2025 года),

от налога 50% на банки – 27,3 млрд грн (9,3 млрд грн 2025 года),

от увеличения налогов на I-II группу ФЛП – 1,7 млрд грн (7,8 млрд грн в следующем году),

от авансовых взносов на АЗС – 1 млрд грн (4,3 млрд грн 2025 года).

По словам первого заместителя председателя комитета Ярослава Железняка, две нормы не успеют дать эффект в этом году – введение 1% на ФЛП III группы и 25% прибыли на финучреждения.

Напомним:

Министерство финансов готово к дискуссии в парламенте о возможных форматах повышения налогов.

Реклама:

Дефицит бюджета составляет 500 млрд. гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.