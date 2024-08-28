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Минфин существенно снизил ожидания поступлений от правительственного пакета увеличения налогов

Среда, 28 августа 2024, 12:24 - Виктор Волокита

Министерство финансов снизило ожидания поступлений от законопроекта №11416-д о повышении налогов со 125 млрд. грн. до 57,5 млрд. грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Данило Гетманцев.

Согласно документу, который он обнародовал, на 2025 год ожидания поступлений в результате принятия законопроекта также снизились: с 350 млрд. грн. до 136,2 млрд. грн.

 

Как указано в документе

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  • от повышения военного сбора 2024 планируют привлечь 27,3 млрд грн (107,7 млрд грн 2025 года),
  • от налога 50% на банки – 27,3 млрд грн (9,3 млрд грн 2025 года),
  • от увеличения налогов на I-II группу ФЛП – 1,7 млрд грн (7,8 млрд грн в следующем году),
  • от авансовых взносов на АЗС – 1 млрд грн (4,3 млрд грн 2025 года).

По словам первого заместителя председателя комитета Ярослава Железняка, две нормы не успеют дать эффект в этом году – введение 1% на ФЛП III группы и 25% прибыли на финучреждения.

Напомним:

Министерство финансов готово к дискуссии в парламенте о возможных форматах повышения налогов.

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Дефицит бюджета составляет 500 млрд. гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.

Минфин налоги
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