Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро подешевели

По состоянию на 28 августа официальный курс доллара от НБУ уменьшился на 5 копеек, евро - 8 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,30 грн, евро - 46,10 грн (на 27 августа доллар - 41,35 грн, евро - 45,18 грн).

На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,48 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,00 - 46,15 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,11 - 41,60 грн (курс на 27 августа - 41,20 - 41,60 грн);

Евро - 45,85 - 46,40 грн (курс на 27 августа - 45,80 - 46,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,66 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.

Экономическая правда.