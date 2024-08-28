В Ровенской области упал БПЛА: обесточивались подстанции и железная дорога – Минэнерго

В Ровенской области в результате падения БПЛА обесточивались подстанции, присоединенные к ней бытовые потребители и железная дорога (сбоев в движении поездов не было).

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, питание восстановлено по резервной схеме

Киевская область: работники обнаружили БПЛА на земле недалеко от воздушной линии. Он был обезврежен.

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Черниговская область: в результате обстрела отключились воздушные линии, из-за чего обесточивались почти 3 тысячи потребителей в 12 населенных пунктах.

Запорожская область: при осмотре подстанции саперы обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы. Они были обезврежены.

Донецкая область: из-за боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители.

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Напомним:

28 августа В Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях вводили экстренные отключения электроэнергии.