"Энергоатом" готовится к достройке заброшенной ранее АЭС

"Энергоатом" готовится к реализации ранее заброшенного проекта Чигиринской АЭС, уже сделаны первые шаги в этом направлении.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

"Команда "Энергоатома" активно работает над поиском новых площадок для строительства (новых мощностей АЭС - ЭП). Наиболее перспективной из них является Чигиринская, вблизи городка Орбита в Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сделан первый шаг. Так, во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета приняли решение о:

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предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом";

передаче земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом".

"Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков вроде Нетешина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, является весомой инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Справка. Чигиринская АЭС - недостроенная атомная электростанция, расположенная в Черкасском районе Черкасской области, к востоку от Чигирина, на территории, прилегающей к берегу Кременчугского водохранилища, между селами Стецовка и Витовое. Для сотрудников станции строился поселок Орбита.

Экономическая правда.

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