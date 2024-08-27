Россия нашла схему для обхода санкций на свои танкеры для продажи газа - Reuters

Подсанкционный газовый танкер РФ заметили возле Суэцкого канала во время перегрузки газа на неподсанкционный танкер ОАЭ.

Об этом сообщает агентство Retuers

Попавший под санкции США газовый танкер в этом месяце загрузился на новом российском арктическом заводе по производству сжиженного газа (СПГ) "Арктик СПГ-2", и затем был замечен во время корабельной перевалки ресурса на другой танкер.

Служба мониторинга TankerTrackers.com сообщила, что танкер Pioneer совершил перевалку на танкер New Energy, плавающий под флагом Палау, принадлежащий ОАЭ и управляемый Индией, к северу от Суэцкого канала.

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Завод "Арктик СПГ 2", который планировался стать крупнейшим в России, начал производить сжиженный природный газ в декабре, но его экспорт подвергся препятствиям из-за западных санкций, связанных с действиями России в Украине.

Корабельные перевалки обычно используются для разгрузки СПГ с дорогих ледокольных танкеров на более дешевые обычные газовозы, но также могут использоваться для усложнения отслеживания грузов.

Хотя некоторые страны, включая Индию, продолжают покупать российскую энергию, несмотря на западные санкции, они иногда избегают разглашения этого факта, чтобы избежать дипломатических напряжений.

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Также было отмечено, что танкеры Pioneer и Asya Energy вошли в российские воды в конце июля и применили несколько "обманных судоходных практик", таких, как отключение автоматической идентификационной системы (AIS) судов.

Завод "Арктик СПГ 2" имел целью достичь итоговой мощности производства 19,8 миллиона метрических тонн СПГ в год и 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год из трех производственных линий.

Экономическая правда.