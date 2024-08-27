Зеленский о транзите газа: Договор с Россией никто продлевать не будет

Фото: Укрінформ

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, то, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, а мы все в Евросоюзе, будем рассматривать их просьбу", - сказал он.

В то же время президент отметил, что не располагает информацией о недавней встрече лидеров Азербайджана и России.

Реклама:

"О чем говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно. Не уверен, что о газе. Думаю, что есть другие вопросы", - сказал Зеленский.

Читайте также: Украина до сих пор качает российский газ и финансирует войну против себя. Продолжится ли это в 2025 году?

Напомним:

Реклама:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце июля сообщил, что его государство находится в процессе переговоров с РФ о возможности продолжения транзита природного газа по территории Украины, российско-украинский контракт о котором заканчивается в 2024 году. По его словам, украинские власти и Европейский Союз попросили посодействовать Азербайджану в продлении этого контракта.

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов, комментируя это заявление, отметил, что ЕС и Украина ищут пути обеспечения устойчивых поставок газа в Европу после прекращения украинско-российского транзитного контракта 2024 года, одним из них могут стать поставки азербайджанского газа.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в начале августа сказал, что пока конкретных предложений от Азербайджана не поступало, но они могут быть.