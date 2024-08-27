Стартовала регистрация на участие в программе "Национальный кэшбек": детали и инструкции

Украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно условиям, программы кэшбек будет предоставляться на любые потребительские товары украинского производства, за исключением подакцизных товаров. В частности, и на лекарства украинского производства. Участие производителей в программе добровольное, следовательно кэшбек будет предоставляться не на все товары, а на те, которые будут представлены производителем для участия в программе.

"Начнется этап бета-тестирования, когда потребители уже смогут покупать товары и им будет начисляться кэшбек. Для этого поощряем производителей добавлять свои товары. Таким образом уже с начала сентября на их товары можно будет получить 10% компенсации стоимости", - отметила Юлия Свириденко.

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В министерстве рассказали, что необходимо сделать производителям, чтобы стать участниками программы "Национальный кэшбек".

1) Войти на портал diia.gov.ua;

2) Перейти в раздел "Бизнес", затем - "Предпринимательство" и выбрать услугу "Перечень производителей и товаров украинского происхождения";

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3) Авторизоваться электронной подписью;

4) Ознакомиться с условиями программы;

5) Подгрузить файл с перечнем товаров и информацией о каждой позиции:

полное название

краткое название

EAN - уникальный штрих-код товара украинского производства, который присваивается каждому товару для идентификации;

брендовое название

6) Подписать заявление электронной подписью;

Для торговых сетей регистрация в программе стартует со среды - 28 августа.

Продавцам, чтобы стать участниками программы "Национальный кэшбек", необходимо:

Подать заявку на присоединение к Перечню украинских производителей через портал Дія.

Нужно зайти в раздел "Бизнес", затем - "Предпринимательство" и выбрать Перечень продавцов.

Заполнить форму и указать данные о предприятии.

К заявке нужно приложить:

перечень комбинаций фискального номера РРО с перечнем комбинаций MerchantID+TerminalID

перечень адресов, где продается товар

банк

сайт

бренд

Проверить заявление, подписать электронной подписью

"Этот шаг будет способствовать детенизации экономики, ведь присоединиться к программе смогут только те сети, которые работают легально и платят налоги. В программе могут участвовать торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины, которые находятся на общей системе налогообложения и принимают платежные карты для расчетов. Также продавцу нужно настроить РРО, чтобы фискальный чек содержал штрих-код товара", - отметила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

Регистрация потребителей программа "Национальный кэшбек" стартует 2 сентября.

Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Чтобы получать кэшбек, потребителям нужно в банках, картами которых человек пользуется, дать согласие на передачу информации об оплатах в магазинах, которые присоединились к программе.

А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или физическом отделении.

Затем в мобильном приложении Дія выбрать услугу "Национальный кэшбек", где нужно указать специальную карту, на которую будет ежемесячно зачисляться кэшбек.

Максимальный объем кэшбэка - 3 тыс. грн за месяц. Средства кэшбека граждане смогут потратить на оплату услуг, в частности, коммунальных и медицинских, приобретение военных облигаций, или сделать донат в поддержку вооруженных сил и тому подобное.