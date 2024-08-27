Стартовала регистрация на участие в программе "Национальный кэшбек": детали и инструкции
Украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Согласно условиям, программы кэшбек будет предоставляться на любые потребительские товары украинского производства, за исключением подакцизных товаров. В частности, и на лекарства украинского производства. Участие производителей в программе добровольное, следовательно кэшбек будет предоставляться не на все товары, а на те, которые будут представлены производителем для участия в программе.
"Начнется этап бета-тестирования, когда потребители уже смогут покупать товары и им будет начисляться кэшбек. Для этого поощряем производителей добавлять свои товары. Таким образом уже с начала сентября на их товары можно будет получить 10% компенсации стоимости", - отметила Юлия Свириденко.
В министерстве рассказали, что необходимо сделать производителям, чтобы стать участниками программы "Национальный кэшбек".
1) Войти на портал diia.gov.ua;
2) Перейти в раздел "Бизнес", затем - "Предпринимательство" и выбрать услугу "Перечень производителей и товаров украинского происхождения";
3) Авторизоваться электронной подписью;
4) Ознакомиться с условиями программы;
5) Подгрузить файл с перечнем товаров и информацией о каждой позиции:
полное название
краткое название
EAN - уникальный штрих-код товара украинского производства, который присваивается каждому товару для идентификации;
брендовое название
6) Подписать заявление электронной подписью;
Для торговых сетей регистрация в программе стартует со среды - 28 августа.
Продавцам, чтобы стать участниками программы "Национальный кэшбек", необходимо:
Подать заявку на присоединение к Перечню украинских производителей через портал Дія.
Нужно зайти в раздел "Бизнес", затем - "Предпринимательство" и выбрать Перечень продавцов.
Заполнить форму и указать данные о предприятии.
К заявке нужно приложить:
перечень комбинаций фискального номера РРО с перечнем комбинаций MerchantID+TerminalID
перечень адресов, где продается товар
банк
сайт
бренд
Проверить заявление, подписать электронной подписью
"Этот шаг будет способствовать детенизации экономики, ведь присоединиться к программе смогут только те сети, которые работают легально и платят налоги. В программе могут участвовать торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины, которые находятся на общей системе налогообложения и принимают платежные карты для расчетов. Также продавцу нужно настроить РРО, чтобы фискальный чек содержал штрих-код товара", - отметила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.
Регистрация потребителей программа "Национальный кэшбек" стартует 2 сентября.
Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% стоимости приобретенных ими украинских товаров.
Чтобы получать кэшбек, потребителям нужно в банках, картами которых человек пользуется, дать согласие на передачу информации об оплатах в магазинах, которые присоединились к программе.
А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или физическом отделении.
Затем в мобильном приложении Дія выбрать услугу "Национальный кэшбек", где нужно указать специальную карту, на которую будет ежемесячно зачисляться кэшбек.
Максимальный объем кэшбэка - 3 тыс. грн за месяц. Средства кэшбека граждане смогут потратить на оплату услуг, в частности, коммунальных и медицинских, приобретение военных облигаций, или сделать донат в поддержку вооруженных сил и тому подобное.