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В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

Вторник, 27 августа 2024, 13:15 - Виктор Волокита
 
Фото: Київпастранс

27 августа столичный фуникулер возобновил работу после планового ежегодного ремонта. 

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

Как говорится в сообщении, специалисты отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы.

Кроме того, провели сокращение троса и обследовали контактную сеть и шпалы. А также выполнили текущий ремонт вагонов.

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Напомним:  

С 22 июля по 26 августа столичный фуникулер закрыли на ежегодный плановый ремонт.

Киев транспорт
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