Украина хочет получить 50 миллиардов долларов от G7 без условий и на любые цели

Украина стремится привлечь в бюджет 50 млрд долл от G7 без условий и на любые цели.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Украина 2024. Независимость".

Украина рассчитывает, что страны Большой семерки (G7) запустят механизм дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) уже до конца 2024 года.

"У нас есть наша политическая рамка. Это должны быть 50 млрд дол. Украина должна получить их не позднее чем конец этого года. Эти средства должны быть безусловными для Украины [то есть не привязанными под какие-то реформы]. Они должны быть беспроцентными, не влиять на увеличение государственного долга. И эти средства сможем использовать на любые нужды", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, Украина планирует потратить эти деньги на компенсации пострадавшим от войны, но также - на финансирование дефицита бюджета, закупку оружия и тому подобное.

"Трудная задача. Страны G7 и Европейского союза должны найти между собой консенсус, как предоставить эти деньги. Эти средства будут компенсироваться для наших партнеров доходами от замороженных российских активов, общая сумма которых 300 млрд долл. От 3 млрд долл до 4 млрд долл ежегодно партнеры будут получать, они будут идти на погашение этого гранта для Украины", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина не ограничивается этими планами и рассчитывает на дальнейшую конфискацию всех замороженных российских активов.

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Если конфискация произойдет раньше, чем партнеры получат назад свои деньги, остаток покроет Украина из конфискованной суммы.

Экономическая правда