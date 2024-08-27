Карьер, который принадлежал коллаборационисту Сальдо, выставили на приватизацию

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Государство продаст гранитный карьер, принадлежавший семье гауляйтера оккупированной части Херсонской области Сальдо.

Об этом сообщается в системе Prozorro.Продажи.

В начале сентября Фонд государственного имущества проведет аукцион по приватизации 99,8612% уставного капитала ЧАО "Каштан" в Житомирской области. Компания ранее принадлежала семье коллаборанта Владимира Сальдо (гауляйтера оккупированной Россией части Херсонской области).

Она занимается промышленной добычей, обработкой и продажей гранита с месторождения Букинское. Специальное разрешение на пользование недрами действует до 6 июня 2040 года.

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Сообщается, что в состав актива входит государственный пакет акций общества в количестве 36 948 660 штук, что составляет 99,86% уставного капитала общества. Стартовая цена - 3,2 млн грн (не считая долгов на сумму 4 млн грн), аукцион запланирован на 4 сентября.

Экономическая правда