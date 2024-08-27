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Расходы на оборону достигли триллиона с начала года

Вторник, 27 августа 2024, 11:58 - Алексей Артемчук

Расходы госбюджета на оборону достигли 1 трлн грн с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 трлн грн в январе-июле 2024 года. Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета

В июле из госбюджета использовано 161,6 млрд грн на нужды обороны.

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Средства были направлены на:

  • денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, пищевых продуктов
  • медицинское обеспечение
  • другие расходы на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Безопасность и оборона остаются абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.

В министерстве призывают поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно платя налоги, а также инвестировать в военные облигации, ведь это основные источники финансирования безопасности и обороны Украины.

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Экономическая правда

Минфин вооружение ВСУ
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