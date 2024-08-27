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Нацбанк ослабил курс гривны: доллар и евро подорожали

Вторник, 27 августа 2024, 10:48 - Алексей Артемчук

По состоянию на 27 августа официальный курс доллара от НБУ увеличился - доллар набрал в цене 13 копеек, евро - 34 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,35 грн, евро - 46,18 грн (на 26 августа доллар - 41,22 грн, евро - 45,84 грн). 

На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке2 составлял 41,40 - 41,50 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,00 - 46,18 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,20 - 41,60 грн (курс на 26 августа - 41,10 - 41,55 грн);
  • Евро - 45,80 - 46,45 грн (курс на 26 августа - 45,70 - 46,30 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,98 - 41,58 грн;
  • Ощадбанк - 41,10 - 41,6 грн;
  • Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;
  • ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,667 грн за доллар, monobank - 41,649 грн.

курс валют доллар евро НБУ
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