Нацбанк ослабил курс гривны: доллар и евро подорожали

По состоянию на 27 августа официальный курс доллара от НБУ увеличился - доллар набрал в цене 13 копеек, евро - 34 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,35 грн, евро - 46,18 грн (на 26 августа доллар - 41,22 грн, евро - 45,84 грн).

На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке2 составлял 41,40 - 41,50 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,00 - 46,18 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,60 грн (курс на 26 августа - 41,10 - 41,55 грн);

Евро - 45,80 - 46,45 грн (курс на 26 августа - 45,70 - 46,30 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,98 - 41,58 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,6 грн;

Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,667 грн за доллар, monobank - 41,649 грн.