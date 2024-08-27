Нацбанк ослабил курс гривны: доллар и евро подорожали
Вторник, 27 августа 2024, 10:48 -
По состоянию на 27 августа официальный курс доллара от НБУ увеличился - доллар набрал в цене 13 копеек, евро - 34 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,35 грн, евро - 46,18 грн (на 26 августа доллар - 41,22 грн, евро - 45,84 грн).
На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке2 составлял 41,40 - 41,50 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 46,00 - 46,18 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,20 - 41,60 грн (курс на 26 августа - 41,10 - 41,55 грн);
- Евро - 45,80 - 46,45 грн (курс на 26 августа - 45,70 - 46,30 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,98 - 41,58 грн;
- Ощадбанк - 41,10 - 41,6 грн;
- Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,667 грн за доллар, monobank - 41,649 грн.
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