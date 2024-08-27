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Импорт авто в Украину вырос на треть

Вторник, 27 августа 2024, 09:00 - Алексей Артемчук
 
getty images

За первую половину 2024 года в Украину ввезли на треть больше авто, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

По данным Госстата, с января по июнь в Украину было импортировано 167,6 тыс легковых авто (подержанных и новых). Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отмечается, что за полгода в Украину ввезли легковых авто почти на 2,3 млрд долл, что на 40% больше, чем в прошлом году.

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ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

  1. Германия - 33074 ед;
  2. США - 27649 ед;
  3. Япония - 18099 ед;
  4. Китай - 17715 ед;
  5. Корея - 8703 ед;
  6. Франция - 8284 ед;
  7. Словакия - 7814 ед;
  8. Мексика - 7767 ед;
  9. Великобритания - 6978 ед;
  10. Чехия - 6825 ед.

Напомним:

С начала года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 67,4 млрд грн. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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