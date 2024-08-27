В июле Respublika Park снизил потребление украинской электроэнергии на 88% благодаря импорту

В период возобновления стабилизационных отключений электроэнергии в июле в столице, ТРЦ "Республика Парк" сообщил о значительном снижении потребления украинской электроэнергии. Это стало возможным благодаря переходу на импортную электроэнергию с начала июля.

По данным администрации ТРЦ, в июле центр использовал в своей деятельности лишь 12% украинской электроэнергии. Вся остальная была импортирована. Учитывая, что "Республика Парк" входит в пятерку крупнейших потребителей электроэнергии в Киеве, такое снижение существенно повлияло на общую нагрузку на городскую энергосистему.

"Переход на импорт электроэнергии – это стратегическое решение, которое позволило нам не только оптимизировать расходы, но и внести свой вклад в стабилизацию энергосистемы города", - прокомментировала Юлия Счастливая, СЕО ТРЦ Respublika Park. "При этом мы смогли сохранить полную функциональность объекта, включая работу кондиционеров, парка развлечений "Neopolis" и всех магазинов". Учитывая переход на импортную электроэнергию, рост расходов на электроэнергию составил всего 9% по сравнению с июнем. По оценкам специалистов, если бы ТРЦ продолжал работать на генераторах, расходы были бы примерно на 11% выше июльских значений. Изменение источника энергоснабжения положительно повлияло и на работу заведений питания в ТРЦ. "Мы наблюдаем увеличение товарооборота фудкорта и ресторанов. Многие люди из близлежащих жилых комплексов приходят к нам поесть или купить готовые блюда с собой, максимально закрыть потребности, в том числе зарядить свои электромобили. Мы делаем все, чтобы ТРЦ Respublika Park работал без перебоев для обеспечения потребностей повседневной жизни киевлян", - добавила Юлия Счастливая.

Юлия Счастливая

Решение ТРЦ Respublika Park об использовании импортной электроэнергии является составной частью масштабного плана по оптимизации энергопотребления. Эксперты энергетического сектора отмечают, что такие инициативы крупных потребителей электроэнергии могут существенно повлиять на общую ситуацию с энергоснабжением, особенно в периоды пиковых нагрузок. Они подчеркивают важность поиска альтернативных источников энергии для крупных объектов инфраструктуры.

"Использование импортируемой электроэнергии - это не только об эффективности нашего ТРЦ. Это об ответственности перед обществом. Мы высвобождаем мощности украинской энергосистемы, которые могут быть направлены на обеспечение жизненно важных объектов и потребностей населения. Таким образом, мы вносим свой вклад в общую энергетическую безопасность страны", - подчеркнула Юлия Счастливая.

ТРЦ "Республика Парк" планирует продолжать мониторинг ситуации с энергопотреблением и искать пути для дальнейшей оптимизации использования ресурсов. Это особенно актуально в условиях нестабильной энергетической ситуации в стране и необходимости подготовки к осенне-зимнему периоду.Справка

Respublika Park – супер-региональный ТРЦ, открытый в ноябре 2021 года в Киеве, общей площадью 300 000 кв.м. Владелец ТРЦ – австрийская компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, основанная в Вене в 2013 году и работающая в сфере недвижимости.

Управляющий директор компании – Василий Толстунов. В настоящее время собственник Respublika Park успешно представлен на рынках недвижимости Центральной и Восточной Европы. Trafin осуществляет значительные инвестиции в торговые, гостиничные и жилые комплексы в различных странах и является важным участником инвестиционного сектора украинской экономики как акционер ТРЦ Respublika Park.