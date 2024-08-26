Во вторник будет применено несколько очередей отключений

Предварительно по информации от "Укрэнерго" будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений во вторник, 27 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

По предварительной информации от "Укрэнерго" 27 августа в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений.

Очереди отключений будут применяться по следующему графику:

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Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.