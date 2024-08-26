Во вторник будет применено несколько очередей отключений
Предварительно по информации от "Укрэнерго" будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений во вторник, 27 августа.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
По предварительной информации от "Укрэнерго" 27 августа в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений.
Очереди отключений будут применяться по следующему графику:
- 00:00 - 06:00 три очереди отключений
- 06:00 - 11:00 четыре очереди
- 11:00 - 15:00 три очереди
- 15:00 - 21:00 четыре очереди
- 21:00 - 00:00 три очереди
Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.
Напомним:
"Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.