Минобороны допустило к использованию в войске беспилотный транспортер

Минобороны

Министерство обороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный беспилотный многоцелевой транспортер переднего края BoarTAC отечественного производства.

При проектировании транспортера разработчики учли требования, которые были сформированы на основе боевого опыта украинских защитников.

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Сообщается, что наземный роботизированный комплекс имеет низкий силуэт, малошумный и малозаметный и защищен от пуль и обломков. Кроме того, аппарат получился простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях. По ходовым характеристикам имеет высокую проходимость и тягловую силу.

Дистанционно управляемый оператором универсальный многоцелевой транспортер может осуществлять доставку боеприпасов и провизии.

В сообщении добавляют, что многофункциональная платформа с установленными на ней специальными креплениями способна выполнять эвакуацию раненых. Кроме того, с помощью навесного оборудования осуществлять разминирование. Или наоборот - устанавливать минные заграждения.

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Наземный роботизированный комплекс может стать и мобильным огневым средством, ведь есть возможность интеграции дистанционно управляемых боевых модулей оснащенных гранатометами, пулеметами. Также транспортер можно использовать как дрон-камикадзе. Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные препятствия. При этом перевозит на себе около 200 кг груза, или тянет прицеп с аналогичным весом.

Напомним:

Оборонное ведомство кодифицировало около 20 образцов автотехники для перевозки крупнотоннажных и габаритных грузов.