Минобороны допустило к использованию в войске беспилотный транспортер
Министерство обороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный беспилотный многоцелевой транспортер переднего края BoarTAC отечественного производства.
При проектировании транспортера разработчики учли требования, которые были сформированы на основе боевого опыта украинских защитников.
Сообщается, что наземный роботизированный комплекс имеет низкий силуэт, малошумный и малозаметный и защищен от пуль и обломков. Кроме того, аппарат получился простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях. По ходовым характеристикам имеет высокую проходимость и тягловую силу.
Дистанционно управляемый оператором универсальный многоцелевой транспортер может осуществлять доставку боеприпасов и провизии.
В сообщении добавляют, что многофункциональная платформа с установленными на ней специальными креплениями способна выполнять эвакуацию раненых. Кроме того, с помощью навесного оборудования осуществлять разминирование. Или наоборот - устанавливать минные заграждения.
Наземный роботизированный комплекс может стать и мобильным огневым средством, ведь есть возможность интеграции дистанционно управляемых боевых модулей оснащенных гранатометами, пулеметами. Также транспортер можно использовать как дрон-камикадзе. Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные препятствия. При этом перевозит на себе около 200 кг груза, или тянет прицеп с аналогичным весом.
Напомним:
Оборонное ведомство кодифицировало около 20 образцов автотехники для перевозки крупнотоннажных и габаритных грузов.