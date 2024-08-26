Китай и Саудовская Аравия ограничивают промышленность России: прекратили поставки изоцианатов

Компании из Китая и Саудовской Аравии прекратили поставлять в Россию изоцианаты, страна на 100% зависит от импортных поставок.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Китайский химический гигант Wanhua Chemical Group и компания из Саудовской Аравии Sadara Chemical прекратили поставки в Россию изоцианатов (MDI), химического продукта, который широко используется в автомобильной промышленности, строительстве, производстве бытовой техники и других отраслях.

Россия на 100% зависит от импортных поставок MDI. Запрет на поставки изоцианатов в РФ вошел в 14-й пакет санкций Евросоюза, после чего компании из ЕС, США и Японии прекратили экспорт этого химического продукта.

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Особенностью MDI является очень короткий срок его хранения, что делает невозможным более длительные во времени поставки через посредников из третьих стран, которые помогают РФ обходить санкции. В России осталось запасов изоцианатов максимум на два месяца.

Запуск собственного производства MDI был включен в программу промышленного развития РФ еще в 2014 году, но за 10 лет не было построено ни одного полноценного завода. Российским компаниям было удобнее, быстрее и дешевле покупать проверенные и качественные MDI за рубежом.

После отказа Китая и Саудовской Аравии экспортировать MDI в РФ, 20 крупнейших представителей российского автопрома, строительных компаний и производителей бытовой техники написали совместное письмо к правительству с просьбой принять срочные меры.

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"Это решение стало шоком для отрасли, поскольку, учитывая ограниченность ресурсов участников рынка и ограниченный срок годности MDI, сохранение такого положения дел в течение следующих нескольких месяцев будет связано с риском остановки производства и банкротства предприятий", – цитирует издание выдержку из письма руководителей российских компаний.

В письме представители промышленных предприятий просят Кремль срочно решить проблему "на всех уровнях взаимодействия" с Китаем, а также помочь достичь соглашения с Саудовской Аравией.

Экономическая правда