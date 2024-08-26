Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища

Большинство депутатов парламента Нидерландов призывают правительство помочь муниципалитетам собирать финансовые взносы от работающих украинцев за их убежище – соответствующая норма вступила в силу с 1 июля, но на практике часто не выполняется.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает De Telegraaf.

Опрос нидерландского издания показал, что муниципальные власти в Нидерландах не спешат выполнять норму о взыскании платы в работающих украинцев за центры размещения беженцев, где те живут.

"От Амстердама до Утрехта и от Гронингена до Маастрихта можно услышать беспокойство относительно административной волокиты и отсутствия вариантов, если кто-то не хочет платить", – пишет De Telegraaf.

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Депутат ультраправой Партии свободы (PVV) Марина Вонделинг обратилась к министру по делам убежища и миграции Нидерландов Марджолин Фабер и призвала поспособствовать тому, чтобы муниципалитеты собирали взносы у украинцев.

"Согласны ли вы с тем, что вполне логично, что украинцы делают взнос в свое убежище, тем более, что нидерландцы должны платить за все сами?" – обратилась Вонделинг к министру.

Она призвала Фабер до 1 января 2025 года гарантировать, чтобы все муниципалитеты начали собирать собственный взнос, который украинцы должны платить за прием.

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Призыв Вонделинг поддержали депутаты и других партий – как коалиционных, так и оппозиционных, в частности D66 и альянса GroenLinks-PvdA, пишет De Telegraaf.

Сейчас украинцы, прибывающие в Нидерланды, преимущественно должны сами позаботиться о поиске жилья. На прошлой неделе расположенный в Утрехте временный приют для беженцев из Украины остановил прием людей из-за перегрузки.

В июне правительство Нидерландов решило направить дополнительные 10 миллионов евро на языковые курсы для граждан Украины.

Европейская правда