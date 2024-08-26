Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов

Органы местного самоуправления начали заполнять Единый государственный реестр адресов.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Он станет единой базой данных адресов, где каждый населенный пункт, улица или дом будет иметь уникальный идентификатор.

"Более тысячи общин уже прошла обучение, как работать с реестром, получила доступы к кабинетам Адресного реестра и начинает верификацию адресов", - говорится в сообщении.

Реклама:

Больше всего адресов уже верифицировали в Сумах - 94%, и Нежине Черниговской области - 90%. А среди общин наиболее результативная Локачинская тергромада Волынской области, в которой верифицировано уже 95% адресов.

Напомним:

В течение 2024-2025 годов общины должны провести инвентаризацию недвижимости и земельных участков в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года. Качественные данные в реестре помогут избежать ошибок или неточностей в базах данных и обеспечат прозрачность в начислении налогов.

Реклама: