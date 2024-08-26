В Украине рекордно растут цены на помидоры, дороже только в Польше

В Украине повышают отпускные цены на помидоры. Сейчас тепличные комбинаты готовы отгружать томат не дешевле 35-50 грн/кг ($0,85-1,21/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом свидетельствуют данные проекта EastFruit.

Согласно сообщению, нынешние цены на помидоры являются самыми высокими в Украине, как минимум, за последние 7 лет.

"Основной причиной, провоцирующей подорожание томатов, по словам аналитиков рынка, является достаточно резкое сокращение предложения этой продукции в украинских хозяйствах.

Реклама:

Из-за сильной жары многие производители потеряли часть урожая, поскольку при аномальных погодных условиях в июле текущего года, даже защищенный грунт не гарантировал получение всего запланированного урожая", - отметили в EastFruit.

Кроме того, украинские фермеры потеряли значительную часть урожая грунтовых томатов, у некоторых из них потери оценивались в 100%.

В то же время спрос на тепличные овощи, как со стороны оптовых компаний, так и со стороны розничных сетей довольно высокий, что также способствует росту цен.

Реклама:

Если сравнить ситуацию на рынке тепличных помидоров в Украине с другими странами региона мониторинга проекта EastFruit, то, как говорится в сообщении, пока только в Польше оптовые цены на эту продукцию незначительно выше, чем в Украине.

В EastFruit также добавили, что сейчас томаты в Украине уже стоят в среднем в 3 раза дороже, чем в конце августа прошлого года. При этом производители не исключают, что повышение цен может сохраниться и на следующей неделе.