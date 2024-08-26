Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро подешевели

По состоянию на 26 августа официальный курс доллара от НБУ уменьшился после выходных - иностранная валюта потеряла в цене 6 копеек, евро - 14 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,22 грн, евро - 45,84 грн (на 25 августа доллар - 41,28 грн, евро - 45,98 грн).

На 12:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,43 - 41,52 грн.

Реклама:

На это же время "черный" курс евро составлял 46,00 - 46,23 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,55 грн (курс на 25 августа - 41,15 - 41,50 грн);

Евро - 45,70 - 46,30 грн (курс на 25 августа - 45,65 - 46,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:

Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,490 грн.

Экономическая правда.