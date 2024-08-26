Правительство провалило поручение Зеленского о защите энергообъектов – Шкиль

Максим Шкиль Автор фото Олег Сидоряка, Автострада

На сегодня защита энергообъектов в том объеме, который поручил руководитель государства, не выполнена, ответственность за поручения президента лежит на премьер-министре.

Такое мнение высказал основатель MS Capital Максим Шкиль в интервью "Экономической правде".

"На сегодня защита энергетических объектов в том объеме, который поручил руководитель государства, не выполнена. Та защита, которая сегодня построена, в большой степени сделана на энтузиазме и ответственности строительных подрядных организаций", – заявил он.

Так, по данным Шкиля, второй уровень защиты (от беспилотников – ред) профинансирован на 50% от минимальной потребности. Третий уровень защиты (от ракет – ред) профинансирован на 10% от того, что было запроектировано.

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"Я думаю, что второй уровень защиты в минимальном количестве до начала отопительного сезона в пределах объектов Агентства восстановления будет завершен", – спрогнозировал основатель MS Capital.

По его словам, в правительстве контроль и ответственность за выполнением поручений президента лежит на премьер-министре.

"Я думаю, что президенту о ситуации не докладывают, возможно они показывают фотографии 2-го уровня защиты и говорят, что это 3-ий уровень. Они же не рассказывают, что 2-ой уровень защиты недофинансирован, а третий уровень - практически вообще не профинансирован", – продолжил Шкиль.

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Читайте подробнее в интервью: Максим Шкиль: Государство профинансировало защиту энергообъектов от ракет на 10%

Экономическая правда