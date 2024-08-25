Криптовалюта Дурова резко упала после новости о его задержании

CoinMarketCap

Криптовалюта Toncoin, которую используют в Telegram и соучредителем которой является Павел Дуров, резко снизилась в цене после новости об аресте соучредителя во Франции.

Об этом известно с сайта отслеживания цен на криптовалюты CoinMarketCap.

Резкое падение цены началось около 23:45-23:50 24 августа, когда начали появляться первые новости о задержании основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже.

Так, за почти 12 часов цена Toncoin опустилась с 6,72 долл за одну монету до 5,38 долл за монету, или почти 20%.

Реклама:

При этом, криптовалюта продолжает падение.

Напомним:

Основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Реклама:

Экономическая правда