ФРС прогнозирует снижение процентной ставки в США

Глава ФРС Джей Пауэлл Фото: getty images

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джей Пауэлл заявил, что готов снизить процентные ставки в США в сентябре, поскольку он предупредил, что "риски снижения" на рынке труда выросли.

Об этом пишет Financial Times.

"Пришло время для корректировки политики", -- сказал председатель ФРС в своей долгожданной речи в Джексон-Холле, штат Вайоминг. Отмечается, что казначейские облигации США выросли, а доллар упал, поскольку инвесторы сделали ставку на более значительное снижение ставок ФРС в этом году.

По словам Пауэлла, ФРС сделает все возможное, чтобы поддержать сильный рынок труда и сохранить дальнейшего прогресса на пути к ценовой стабильности.

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Следующее голосование ФРС состоится в середине сентября, за шесть недель до президентских выборов в США. Экономика, инфляция и высокая стоимость заимствований были основными проблемами для американских избирателей, которые негативно повлияли на рейтинги президента Джо Байдена.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая отражает ожидания относительно процентных ставок, упала на 0,1 процентного пункта до 3,91%. Доллар снизился на 0,8% против корзины конкурирующих валют.

Сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставки в следующем месяце на пол процента, что является большим, чем обычно. Снижение процентных ставок выровняло бы американский центральный банк со многими его коллегами, которые также смягчили монетарные условия, поскольку инфляция упала в развитых экономиках.

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Пауэлл добавил, что инфляция "существенно" снизилась после неожиданной вспышки в начале года, до такой степени, что он "возрос уверенности в том, что инфляция на устойчивом пути" к цели ФРС в 2 процента.

Напомним:

В мае этого года председатель ФРС прогнозировал, что ключевая ставка в ближайшем будущем останутся высокой из-за инфляции в США.