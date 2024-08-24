Китай отклоняет обвинения во вмешательстве в рыночные процессы с облигациями

Государственные СМИ КНР заявляют, что финансовые регуляторы Китая наблюдают за рынком облигаций на основе рыночных принципов и с точки зрения макропруденциальной политики и соблюдения законодательства, отвергая обвинения во вмешательстве.

Об этом сообщает Reuters.

Китайские власти в последние недели остановили длительное, безумное ралли на своем рынке облигаций, и снизили объемы торгов, неоднократно предупреждая о рисках необдуманных покупок.

В начале этого месяца ассоциация финансового рынка при Народном банке Китая, центральном банке страны, заявила, что проведет расследование в отношении четырех сельских коммерческих банков в связи с подозрением в манипуляциях на рынке казначейских обязательств.

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В субботу газета Financial News, которую поддерживает Народный банк Китая, опровергла заявления некоторых участников рынка о том, что центральный банк вмешивается на рынок с помощью административных мер. Газета предупреждает о риске "давки" на рынке облигаций из-за одностороннего консенсусного поведения.

Экономическая правда