В Киеве отсудили 5 млн у фирмы из орбиты экс-зятя Черновецкого, которая 5 лет не платила за землю

Фото: скріншот kadastr.live

Хозяйственный суд Киева взыскал 5,05 млн грн с ООО "Реконис", которое 5 лет не платило деньги за пользование землей коммунальной собственности площадью 1,25 га, что находится в Святошинском районе столицы на Кольцевой дороге.

Об этом свидетельствует решение суда от 7 августа.

Как установил суд, в 2020 году "Реконис" стал владельцем трех объектов недвижимости:

комплекс зданий на 288 м2, куда, в частности, входила мойка авто (Кольцевая дорога, 12б);

нежилое здание лит. А на 96,6 м2 (Кольцевая дорога, 12в;

нежилой дом лит. А на 180,9 м2 (Кольцевая дорога 12г).

Вся недвижимость расположена на земельном участке коммунальной собственности площадью 1,25 га (кадастровый номер 8000000000:75:230:0200).

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В 2021 году Киевсовет передал в аренду на 25 лет ООО "Реконис" этот участок для обслуживания зданий и сооружений и строительства торгово-развлекательного комплекса, заведений общественного питания, офисов.

В то же время, по данным прокуратуры, которая и подала иск в суд, начиная еще с 2020 года, предприятие не платило деньги за пользование земельным участком.

Причем суд установил, что Киевсовет знал о нарушении ООО "Реконис" по оплате аренды земли. В то же время в суд долгое время не обращался. А предоставленные прокурором доказательства свидетельствуют, что Киевсовет не желал должным образом осуществлять защиту интересов территориальной общины города Киева.

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В результате суд взыскал 5,05 млн грн в пользу Киевского городского совета безосновательно сохраненные средства в размере 5,05 млн грн.

Как писало издание "Киевлада", в 2007 году территория, за аренду которой не платило ООО "Реконис", входила в состав зеленой зоны Святошинского лесхоза, но во времена мэра Леонида Черновецкого Киевсовет решил перевести их в категорию земель жилой и общественной застройки.

В 2021 году за передачу в аренду агитировал экс-член команды бывшего мэра Киева Черновецкого, депутат Киевсовета от фракции "Единство" Сергей Крымчак.

По его словам, проект решения о передаче "Реконису" в аренду участка готовился в том числе на основании заявления этого предприятия, в котором сообщалось, что "Реконис" ведет переговоры с "МакДональдз Юкрейн ЛТД" о создании здесь заведения общественного питания.

На сайте "МакДональдз" указан ресторан на Кольцевой дороге, но под номером 14-в.

Согласно данным youcontrol, сейчас владельцами ООО "Реконис" указаны Юлия Гольберг, Владимир Черенков и Сергей Шмарчук. В то же время, до марта 2023 года основатель предприятия был Сергей Игнатуха.

Игнатуха Сергей Михайлович числился помощником нардепа Александра Супруненко в 2007-2012 годах. Брат Александра - Вячеслав Супруненко, экс-депутат Киевсовета V и VI созывов от "Блока Леонида Черновецкого", был зятем экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

Экономическая правда