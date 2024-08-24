Иран пытался атаковать аккаунты Трампа и Байдена в WhatsApp - Meta

Meta в пятницу 23 августа обнаружила попытки взлома аккаунтов WhatsApp американских чиновников из администраций президента, Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа, обвинив в этом иранскую хакерскую группу.

Об этом сообщает Reuters.

В своем блоге материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp описала эту попытку как "небольшую группу вероятной социальной инженерии в WhatsApp" с участием аккаунтов, выдающих себя за техническую поддержку AOL, Google, Yahoo и Microsoft.

Компания заблокировала аккаунты после того, как пользователи сообщили о подозрительной активности.

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Meta обвинила в атаке хакерскую группу APT42, которая, как полагают, связана с разведывательным подразделением иранской армии и известна тем, что устанавливает программное обеспечение для слежки на мобильные телефоны своих жертв. По словам исследователей, которые следят за группой, это программное обеспечение позволяет им записывать звонки, похищать текстовые сообщения и бесшумно включать камеры и микрофоны.

Лица, которые пытались атаковать аккаунты в WhatsApp базировались в Израиле, на палестинских территориях, в Иране, Соединенных Штатах и Великобритании.

Напомним:

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Иран в августе атаковал около десятка людей, связанных с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом в президенты Дональдом Трампом в рамках долговременной фишинговой атаки.

Экономическая правда