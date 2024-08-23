На фронте погиб директор "Глобал Спиритс" Олег Пигулевский

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб директор ООО "Глобал Спиритс Групп" Олег Пигулевский.

Об этом сообщила Володарская поселковая территориальная община в Киевской области, где он родился.

В пресс-службе Global Spirits подтвердили Forbes Ukraine, что в сообщении речь идет именно об их топ-менеджере.

Отмечается, что 2 августа 2024 года Олег Пигулевский погиб в районе Новогродовки Донецкой области.

Реклама:

В марте 2022-го Пигулевский был призван на военную службу по мобилизации на должность командира отдельного стрелкового батальона. Он сформировал батальон и с 1 апреля 2022 года оборонял Киев.

В январе 2023-го руководил действиями подразделений батальона и участвовал в обороне Клищеевки под Бахмутом. "Сумел достичь выполнения боевых задач по удержанию позиций на восточных и юго-восточных окраинах Клещеевки с наименьшими потерями", - говорится в сообщении Володарской поселковой территориальной громады.

Позже организовывал оборону Купянска, где получил контузию, но остался в строю. Был награжден знаком отличия "Именное огнестрельное оружие".

Реклама:

В то же время он оставался руководителем ООО "Глобал Спиритс Групп", которое основал Евгений Черняк.

Экономическая правда.