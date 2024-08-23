Норвегия профинансирует производство снарядов в Украине: предоставлена лицензия

Норвегия предоставила Украине лицензию на производство 155 мм снарядов и согласилась профинансировать этот процесс.

Об этом сообщает правительственный портал Норвегии.

Норвежская компания Nammo заключила соглашение, которое наладит лицензионное производство артиллерийских снарядов украинской оборонной компанией за счет Норвегии.

"Норвегия сейчас делает вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и непосредственно от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своим рецептом с Украиной. Это означает, что украинские силы могут получать поставки быстрее", – говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.

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По словам министра иностранных дел Эспена Барт Эйде, для Украины и для нашей собственной безопасности абсолютно важно, чтобы Норвегия продолжала поддерживать оборонную борьбу Украины.

Экономическая правда.