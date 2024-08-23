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Правительство продлило действие "транспортного безвиза" с ЕС

Пятница, 23 августа 2024, 17:45 - Виктор Волокита

23 августа правительство утвердило документ, который создает правовые основания, чтобы соглашение о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом продолжало действовать. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы договорились с ЕС, что соглашение будет продлено до конца июня 2025 года. И сейчас работаем, чтобы сделать его бессрочным", - отметил Шмыгаль.

Как напомнил премьер-министр, "транспортный безвиз" - это либерализация грузовых перевозок, благодаря которой украинские компании могут транспортировать товары в Европу без специальных разрешений. 

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По его словам, это экономит деньги и время, а также расширяет доступ украинских товаров к европейским рынкам.

ЕС правительство транспорт
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