Правительство продлило льготную цену на газ для производителей тепла
Кабинет Министров продлил специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей до 30 апреля 2025 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей.
Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона", - сообщил Шмыгаль.
Он также добавил, что эта зима будет очень непростой. Несмотря на ремонты и восстановление 24/7, в Украине все еще остается очень много поврежденных объектов энергетики.
Напомним:
В 2022 Кабмин зафиксировал цену на газ для производителей тепла на уровне 7,4 грн
В апреле НАК "Нафтогаз" еще на год продлила действие фиксированного тарифа на газоснабжение для домохозяйств.
Цена тарифа "Фиксированный", который продлен еще на 1 год, составляет 7 грн 96 коп за кубометр.