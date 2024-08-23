Правительство продлило льготную цену на газ для производителей тепла

Кабинет Министров продлил специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей до 30 апреля 2025 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей.

Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона", - сообщил Шмыгаль.

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Он также добавил, что эта зима будет очень непростой. Несмотря на ремонты и восстановление 24/7, в Украине все еще остается очень много поврежденных объектов энергетики.

Напомним:

В 2022 Кабмин зафиксировал цену на газ для производителей тепла на уровне 7,4 грн

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В апреле НАК "Нафтогаз" еще на год продлила действие фиксированного тарифа на газоснабжение для домохозяйств.

Цена тарифа "Фиксированный", который продлен еще на 1 год, составляет 7 грн 96 коп за кубометр.