НБУ показал, как изменится курс валют после выходных

Официальный курс доллара уменьшится после выходных - иностранная валюта потеряет в цене 6 копеек в понедельник.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 26 августа.

В стороне не осталось и евро: регулятор отнимет от курса валюты 14 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,22 грн (41,28 грн по состоянию на 23 августа);

1 евро - 45,84 грн (45,98 грн по состоянию на 23 августа).

Напомним:

По состоянию на 23 августа Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 1 копейку, евро же подорожал на 9 копеек.

Экономическая правда.

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