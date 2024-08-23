НБУ показал, как изменится курс валют после выходных
Пятница, 23 августа 2024, 16:54 -
Официальный курс доллара уменьшится после выходных - иностранная валюта потеряет в цене 6 копеек в понедельник.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 26 августа.
В стороне не осталось и евро: регулятор отнимет от курса валюты 14 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,22 грн (41,28 грн по состоянию на 23 августа);
- 1 евро - 45,84 грн (45,98 грн по состоянию на 23 августа).
Напомним:
По состоянию на 23 августа Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 1 копейку, евро же подорожал на 9 копеек.
Экономическая правда.
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